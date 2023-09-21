افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عادل عبد العظيم، ممثلاً السيد القصير وزير الزراعة، وطارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري. وبالنسبة للمحاصيل الزراعية، المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية المحاصيل البستانية "زان"، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، وبلال حبشي، نائبا عن محافظ بني سويف فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

وينظم المهرجان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية. . من اتحاد الصناعات الغذائية. المركز التكنولوجي للصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة والأعمال “كونسبتو”.

ويستمر المهرجان على مدار يومين خلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر بمشاركة وحضور أكثر من 2000 زائر و70 عارضا. ويأتي تنظيم الدورة الثانية بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي.

ويهدف المهرجان هذا العام إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القطاع المهم وتحسين الميزة التنافسية والقيمة المضافة في مصر من أجل النهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية للارتقاء بالمنتج المصري خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع. والتصدير.

ويضم المهرجان أهم العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية من المنتجين والمصنعين والمصدرين والمزارعين من جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج المحلية وشركات التصنيع للأسمدة والكيماويات والتغليف والمواد الغذائية.

وتتضمن فعاليات المهرجان، على مدار يومين، سلسلة من الندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في القطاع، بحضور أهم الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الابتكار.

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية