يبدأغدًا.. أبرز الظواهر الجوية في فصل الخريف

فصل الخريف 2023.. ينتهي الصيف رسميا الجمعة الموافق 22 سبتمبر، ويبدأ فصل الخريف رسميا بعد ساعات قليل، لنبدأ فصلا جديدا انتقاليا بين الصيف والشتاء.

وتشهد البلاد في هذا الفصل انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وتكاثر السحب الممطرة، التي تتغير كمياتها وشدتها وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.

ويبدأ فصل الخريف غدا السبت 23 سبتمبر، ويتميز بكثرة تقلباته الجوية السريعة والحادة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية

فصل الخريف معروف بأنه من أحسن فصول السنة في مصر، نظرا للعديد من الظواهر الجوية المرتبطة به مناخيا، وفصل الخريف يغلب عليه الاعتدال في درجات الحرارة، كما يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء، كما تتخلله موجات من الاضطرابات الجوية.

حالات عدم الاستقرار وسقوط الأمطار التي تحدث في بعض الفترات على مدار الفصل، تمتد إلى محافظات الصعيد، والطبيعية الجبلية والجغرافيا في تلك المناطق، وتسمح بتشكيل السيول في بعض الأحيان خاصة في جبال سانت كاترين والبحر الأحمر

فصل الخريف ينقلنا من حرارة الصيف إلى الأجواء الباردة لفصل الشتاء، حيث أن النصف الأول لفصل الخريف يحصل على بعض سمات فصل الصيف فقد تشهد أول أيامه ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة على العكس فالنصف الثانى من فصل الخريف يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وأمطار .

تتأثر جمهورية مصر العربية خلال فصل الخريف بامتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمى وفى حال تزامن معه منخفض فى طبقات الجو العليا يحدث حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خاصة على المناطق الموجودة على صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر التى تشهد موسم الأمطار والسيول بالمناطق الجبلية بجنوب البلاد.

يعتبر فصل الخريف من الفصول التى تشهد اعتدال فى درجات الحرارة بشكل ملموس ويعتبر هو ربيع جمهورية مصر العربية لأن درجات الحرارة خلاله تكون معتدله لا ترتفع بشكل كبير أو تنخفض بشكل كبير .

ونصح خبراء الارصاد بمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد يوميا خاصة وأن فصل الخريف عادى ما يشهد حالات من عدم الاستقرار وتقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات فى خرائط الطقس بشكل سريع .