غيابات بالجملة في تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم

استقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة النادي الاهلي اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024، والتي تقام على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.

ويشهد تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأهلي غياب كل من النجم الإيفواري سيكو فوفانا بسبب الإصابة في الركبة، بالإضافة إلى النجم البرتغالي أوتافيو الذي غاب عن التجريبات الجماعية أمس الخميس لتواجده في أحد مراكز العلاج الطبيعي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم

ومن المتوقع ان تكون طريقة لعب النصر أمام الاهلي اليوم هي 4-2-3-1، والتي تعتمد على كل من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس – محمد آل فتيل – إيمريك لابورت – سلطان الغنام .

في خط الوسط: مارسيل بروزوفيش – عبدالله الخيبري.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا – عبدالرحمن غريب – ساديو ماني .

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف النصر والأهلي قبل لقاء اليوم

من المقرر ان تنطلق مواجهة النصر ضد الأهلي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتل النصر المركز السادس في الترتيب برصيد 12 نقطة، كما انه في المركز الثاني بقائمة أقوى خط دفاع وهجوم أيضًا خلف الاتحاد والهلال بالترتيب.

على الجانب الأخر نادي الأهلي الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 15 نقطة، والذي يريد الخروج من المواجهة بأي نقاط ولا يقبل جمهوره الهزيمة، وفي حال تحقيق الانتصار سيكون في المركز الثاني خلف الاتحاد.