وفاة طالب بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح فييسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بناحية الشيخ مكرم مصابًا بطلق ناري بالرأس أصاب نفسه بالخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري حال تواجده بالمنزل وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بإستقبال "مصطفى . م . ح . س" 18 سنة طالب ومقيم بناحية الشيخ مكرم / دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالرأس وتوفـى عقب وصوله .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كلاً من : والده "محمود . ح . س . ا" 49 سنة موظف ووالدته "صباح . ع . ا . م" 41 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد نجلهما المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك .





تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .