طقس المنيا شديد الحرارة نهارا  والعظمى 34 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 ، طقس حار نهارا لطيف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 34 والصغرى 22 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة ، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 والصغرى 25 درجة، المنيا العظمى 34 والصغرى 22 درجة .