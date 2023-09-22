الاتحاد يعلن إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد إصابة المدافع الدولي أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي، وذلك عقب مواجهة النمور أمام نادي الفتح، والتي جمعت بينهم مساء الخميس، على ملعب عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يعلن إصابة ثاني مدافعيه بـ الرباط الصليبي

كشف الحساب الرسمي لنادي الاتحاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في بيان رسمي، تشخيص إصابة شراحيلي، مؤكدًا ان الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بالرباط الصليبي.

إصابة أحمد شراحيلي بالرباط الصليبي هي الثانية في صفوف العميد خلال 4 أشعر فقط لا غير، بعد إصابة الدولي المصري أحمد حجازي، ليكون العميد في موقف صعب للغاية بعد إصابة أهم ثنائي في الخط الدفاعي قبل موسم مليئ بالمنافسات من بينها بطولة كأس العالم للأندية.

بيان الاتحاد حول إصابة أحمد شراحيلي

وكتب البيان الرسمي لنادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن تشحيص إصابة اللاعب أحمد شراحيلي: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أحمد شراحيلي قبل قليل إصابته بالرباط الصليبي، وسيقوم الجهازان الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة".