بركات يشيد بـ مابولولو ويؤكد: “ مش واخد حقه إعلامياً”

أكد محمد بركات ، أن الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري لا يحصل على حقه إعلامياً بالشكل المنتظر رغم تألقه مع زعيم الثغر.

وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن مابولولو مهاجم متميز واستطاع هز الشباك وقيادة الاتحاد نحو الفوز في لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وأشار إلى أن الفوز على سيراميكا كليوباترا بداية رائعة بالنسبة للاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وفاز الاتحاد السكندري على أرضه بستاد الاسكندرية امام فريق سيراميكا بهدف نظيف فى أولى مبارايات الدورى الممتاز أحرزه نجم الفريق الانجولي مابولولو.

و يسعى سيد البلد إلى تقديم مستوى افضل في الموسم الحالي و المنافسة بقوة مع الكبار من أجل العودة إلى البطولات القارية التي يغيب عنها الفريق منذ فترة، بعدما وان الفريق انهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

و يسعى سيد البلد إلى تقديم مستوى افضل في الموسم الحالي و المنافسة بقوة مع الكبار من أجل العودة إلى البطولات القارية التي يغيب عنها الفريق منذ فترة، خاصة بعدما انهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.