بركات يشيد بانطلاقة فيوتشر.. ويوضح سبب تراجع فاركو

أشاد محمد بركات ، بانطلاقة فريق مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز بالفوز خارج ملعبه على حساب فاركو بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فيوتشر رحل عنه العديد من النجوم في الفترة الأخيرة على رأسهم الثلاثي المنضم إلى بيراميدز مهند لاشين ومحمد رضا (بوبو) ومحمود مرعي بجانب سعد سمير.

وأشار إلى أن فيوتشر قدم بداية مميزة بالفوز خارج ملعبه وهو انتصار مهم للغاية مؤكداً أن فاركو تراجع بسبب رحيل لاعبه محمود حماده الذي انضم للمصري البورسعيدي.

وأضاف:" محمود حماده كان محوراً لأداء فاركو ويستطيع ضبط إيقاع الفريق وتوزيع الكرة بين اللاعبين وهو ما افتقده فاركو".

حقق فريق فيوتشر انتصارًا على نظيره فاركو بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تشكيل الفريقين ..

خاض فريق فيوتشر اللقاء بكل من

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - و محمود رزق - و خالد رضا - و عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: غنام محمد - و بابا توندي بيليو - و ناصر ماهر - و درامي كيجالي - و عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم : أحمد عاطف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود حمدي و مروان محسن و أحمد رفعت و طارق طه و محمد نصير و محمد فاروق و عمر السعيد و علي زعزع و محمد ربيعه.



بينما خاض فاركو اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: عبدالله بكري، محمود البدري، جيفرسون إنكادا، كنجسلي سوكاري

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، سيف تيري

الهجوم: عمرو جمال، رزقي حمرون، عزمي غومة.