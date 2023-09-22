حساب المواطن يحذر من الإفصاح عن بعض أنواع الدخل.. التفاصيل

حذر برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، المستفيدين من الدعم من الإفصاح عن بعض أنواع الدخول كالضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

وأوضح حساب المواطن متمثل في خدمة المستفيدين الخاصة بالبرنامج عبر صفحتها الرسمية بموقع “أكس”تويتر سابقا، موقف المستفيدين من الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخول التي يكتبها المستفيدين عند الاشتراك في البرنامج.

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين خلال رده على أحد المواطنين حول مدى إلزامية الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، مؤكداً أنه لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخل.

وقال البرنامج أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل "نشاط تجاري، ومصدر الدخل “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة” و الدخل ثم حفظ.

فيما سوف يتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وبعد التأكد من انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل المستفيد الدعم، والذي يصدر بشكل شهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

بينما أكدت إنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حساب المستفيد بالبرنامج من خلال اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

وشددت أنه سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، منوهة إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.