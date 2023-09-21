عاجل
أبو مازن: لا أتقبل عدم اعتراف أمريكا وأوروبا بـ"فلسطين" هاني فرحات: كنت محظوظا بالتعاون مع عمرو دياب في بداية مشواري مصر تقتحم مجال تصدير محطات الطاقة الشمسية في قارة إفريقيا.. فيديو
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الشباب والرياضة ضمن فاعليات مسابقة التعليق الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة- محافظ شمال سيناء، وفد وزارة الشباب والرياضة الذي ترأسه الدكتور علاء الدين الدسوقي - مدير عام إدارة البرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة التعليق الرياضي "أشرف محمود ، الدكتور طارق الأدور، كمال جابر".

وأثناء اللقاء أعرب محافظ شمال سيناء، عن ترحيبه لوفد وزارة الشباب والرياضة وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه الوزارة للإهتمام بشباب المحافظة.

وعلى هامش الفعاليات قدم  أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، ندوة ثقافية لأبناء مدينة العريش معرباً عن سعادته البالغة لوجوده علي أرض مدينة العريش، وعودة البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية مرة أخرى في إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتخصيص برامج لتأهيل شبابها وإبراز مواهبهم.

مواد متعلقة

أبو مازن: لا أتقبل عدم اعتراف أمريكا وأوروبا بـ"فلسطين"

بعد انقلاب النيجر.. آلام العقوبات تضرب على حدود بنين
الجريدة الورقية