محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الشباب والرياضة ضمن فاعليات مسابقة التعليق الرياضي

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة- محافظ شمال سيناء، وفد وزارة الشباب والرياضة الذي ترأسه الدكتور علاء الدين الدسوقي - مدير عام إدارة البرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة التعليق الرياضي "أشرف محمود ، الدكتور طارق الأدور، كمال جابر".

وأثناء اللقاء أعرب محافظ شمال سيناء، عن ترحيبه لوفد وزارة الشباب والرياضة وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه الوزارة للإهتمام بشباب المحافظة.

وعلى هامش الفعاليات قدم أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، ندوة ثقافية لأبناء مدينة العريش معرباً عن سعادته البالغة لوجوده علي أرض مدينة العريش، وعودة البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية مرة أخرى في إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتخصيص برامج لتأهيل شبابها وإبراز مواهبهم.