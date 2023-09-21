الشباب والرياضة تنظم أولى مغامرات معسكر “يلا كامب” في البحر الأحمر

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر اولى معسكر رياضي "يلا كامب" في محافظة البحر الأحمر ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر

ينفذ المعسكر في الفترة من 10 إلى 13اكتوبر 2023، ويشتمل على برنامج متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة. يتضمن البرنامج التخيم بشاطئ القلعان بمحمية وادى الجمال البحرية كما يتضمن شاطئ حنكوراب والمصنف من ضمن اجمل شواطئ الشرق الأوسط أيضا زيارة المنطقة الجبلية بوادي الجمال وزيارة معبد سكيت ومشاهدة الكثير من الحيوانات والنباتات النادرة وايضا زيارة مدينة الغردقة وعمل جولات حرة بها كما يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئ والعاب اللياقة البدنية والترفيهية وايضا رماية ضغط الهواء والكاياك بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء. كما ستتضمن الأنشطة المستمرة في البرنامج هايكينج، والتي ستشمل عمليات طهي خلوي ومواصلة المسابقات الرياضية.

تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز الروح الرياضية وتطوير المهارات الحياتية للشباب. يتم تنظيم المعسكر في محافظة البحر الأحمر لتعزيز النشاط الرياضي وتوفير فرصة للشباب للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مشوقة وتعليمية.

تتطلع وزارة الشباب والرياضة إلى أن يكون المعسكر الرياضي "يلا كامب" تجربة مثمرة وممتعة للشباب المشارك، وأن يساهم في تعزيز الروح الرياضية وتنمية المواهب الرياضية في مصر. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب على ممارسة النشاط البدني وتعزيز صحتهم وقدراتهم الفردية من خلال أنشطة رياضية ممتعة ومفيدة.

الجدير بالذكر بأن سوف يتم استكمال باقى مغامرات يلا كامب بالعديد من محافظات الجمهورية

للتسجيل:

https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/