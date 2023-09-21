الشباب يسجل الثالث ويسحق الحزم.. كاراسكو يسجل

تمكن نادي الشباب في فرض سيطرة وتقدم على تظيره الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الشباب يتقدم بثلاثية على الحزم

نجح الشباب في فرض سيطرة على نظيره الحزم وسجل هدفين في دقيقتين بعدما سجل اللاعب يانيك كارساكو الهدف الاول لشيخ الاندية السعودية في الدقيقة 45 وتمكن اللاعب فواز الصقور من إضفة الهدف الثاني لليوث في الدقيقة 47.

وأضاف إيفر بانيجا الهدف الثالث لنادي الشباب في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء، بعدما امتلك شيخ الأندية السعودية السيطرة على مجريات الشوط كان الأفضل من جانب المحاولات على المرمى والاستحواذ على الكرة.

بتلك النتيجة سيكون نادي الشباب قد رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع من الترتيب بشكل مؤقت حتى نهاية اللقاء وتحقيق الانتصار، حيث أصبح الفريق على مشارف الانتصار الثاني.

على الجانب الأخر نادي الحزم الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ولم يسجل الفريق أي انتصار حتى الآن مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم.