مستشار شيخ الأزهر تستقبل طلاب جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري الإسلامية بداغستان

استقبلت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بمكتبها اليوم الخميس وفدا من طلاب جامعة« الإمام أبي الحسن الأشعري الإسلامية» بداغستان بدولة روسيا؛ لمناقشة ودراسة احتياجات الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر.

الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والثقافية مع داغستان

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، إن الأزهر يعتز بعلاقاته العلمية والثقافية مع داغستان ويستقبل طلابهم؛ لتعليمهم المنهج الأزهري المعتدل وصقلهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم لنشر فكر الأزهر الوسطي، مؤكدة أن مؤسسة الأزهر تحتضن الطلاب من أنحاء العالم كافة، وتسعد بتخريج سفراء ينشرون الوسطية والاعتدال في شتى بقاع الأرض.

من جانبه أشاد وفد جامعة الإمام أبي الحسن، بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نشر الرسالة السمحة للإسلام، ومعربين عن رغبتهم في التحاقهم بمنارة العلم والعلماء جامعة الأزهر؛ للنهل من منهجها السمح، وتعلم صحيح الدين على أيدي علمائها وأساتذتها الأجلاء.

كانت قد افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اليوم الخميس معرض الكساء الخيري للوافدين بالأزهر، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين برعاية فضيلة الإمام الأكبر بالتعاون مع بنك الزكاة والصدقات المصري، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.



قالت مستشار شيخ الأزهر إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يولي طلابه الوافدين عناية كبرى، ويوفر لهم الرعاية المطلوبة واللازمة لتيسير كل أمورهم الدراسية والمعيشية.

وأعربت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بمحتويات المعرض الذي يضم كل ما يحتاجه الطلاب من ملابس متنوعة وأحذية وحقائب مدرسية تناسب جميع الأذواق، مؤكدة على أن المعرض يتيح للطلاب والأسر اختيار مايحتاجونه دون تقييد وبحرية تامة؛ لأن هذه خدمة تقدم من أجلهم وبالمجان، ووضحت أننا نسعى جميعًا إلى أن تصل إليهم هذه الأشياء دون أن نشعرهم بضيق أو حرج.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية التي تتبناها الدكتورة نهلة الصعيدي تجاه أبنائها من الوافدين؛ وفي إطار التعاون المشترك بين المركز والعديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية المعنية بالطلاب الوافدين؛ لتقديم جميع أوجه الرعاية لهم من مساعدات عينية، أو رعاية اجتماعية، ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.