المشير طنطاوي عمل في صمت وإخلاص لمصر.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اليوم الخميس، تحل ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 25 يناير 2011، ذلك الرجل الشجاع الذي دافع عن مصر في فترة عصيبة.

ذكرى وفاة المشير طنطاوي

وأضاف مصطفى بكري ، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ المشير طنطاوي كان يعمل في صمت لكن بكل وفاء وإخلاص لمصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنّ المشير محمد حسين طنطاوي كان إنسانا نبيلا وطنيا حتى النخاع، وعسكريا مقاتلا لا يخشى أحد، ومنذ رحيله فقدت مصر أحد رجالها المخلصين لم تكن في يده سلطة لكن وجوده كان دوما يشعرنا بالطمأنينة والأمان.

وأردف مصطفى بكري، أن المشير طنطاوي رحل عنا في صمت بعد أن أدى دوره بشرف وإخلاص وتحدى كل الظروف ووقف كالأسد يواجه الأزمة وكان حكيما في كل تصرفاته، مشيرا إلى أن الراحل طنطاوي رفض حتى كتابة مذكراته وقال إنها وثيقة ملك القوات المسلحة وليست ملكي.