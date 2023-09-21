تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمباراة الفتح بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، تشكيله الرسمي أمام الفتح فى المباراة التى تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الفتح بالدوري السعودي:



في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: لويز فيليبي – حسن كادش – أحمد شراحيلي.

في خط الوسط: مهند الشنقيطي – نيجولو كانتي – فابينيو – مدالله العليان.

في الهجوم: مروان الصحفي – رومارينيو – هارون كمارا.

يدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في منطقة المنافسة بقوة على صدارة الدوري وأملًا في تعثر الهلال خلال مواجهته ضد ضمك اليوم بالهزيم أو التعادل.

يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.