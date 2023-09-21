التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة في صناعة البن تخفض 17.7 طن انبعاثات كربونية

تسعى مصر للتحول إلى الصناعة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تعكس رؤيتها في 2030 التي تعتمد على 3 محاور: الاقتصادي، والصحي، والبيئي.

وفي هذا الصدد، نجح مكتب الالتزام البيئي في تنفيذ مشروع استخدام التكنولوجيا الخضراء الحديثة الصديقة للبيئة في صناعة البن لتحميص حبوب البن الأخضر، باستثمارات بلغت ثلاثة ملايين جنيهاً من خلال القرض التمويلي الأخضر الذي يقدمه المكتب بمصاريف إدارية 3.5%.

دور التكنولوجيا الخضراء في الصناعة

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام التكنولوجيات الخضراء الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح أسواق تصديرية.

ويعمل المشروع على خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة بمقدار 17.7 طن/ سنة، كما يعمل على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 25%.

الصناعة الخضراء قاطرة التنمية المستدامة

نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء، ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة وكهرباء ومواد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية، ويعتبر الاندماج في هذا التحول هو الطريق للتنمية المستدامة.

إن التحول إلى الصناعة الخضراء هو القاطرة للتنمية المستدامة، وتعرف الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية.

الصناعة الخضراء وأثرها على صناعة البن

الصناعة الخضراء ستؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري والمساهمة في القضاء على البطالة؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا الخضراء التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة؛ الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة، وتطبيقها في صناعة البن سيعزز من استدامة القهوة صديقة للبيئة، للحصول على كوب قهوة مستدام بتأثير أقل على المناخ.