رئيس الوزراء يتفقد منفذ طابا البري

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، منفذ طابا البري، حيث بدأ بمشاهدة عرض تقديمي عن خطة تطوير المنفذ البري المُخطط بدء تنفيذها خلال الشهر الجاري والتي تشمل تطوير مبنيين هما: صالتي السفر والوصول، عبر زيادة "كونترات" الجوازات لتصبح 5 "كونترات" لعدد 10 ضُباط جوازات بدلاً من "كونترين" لعدد 4 ضُباط جوازات فقط في كل صالة.

وقال وزير النقل إن هذا المنفذ يعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي طابا العريش ضمن الممرات اللوجستية التى دشّنَها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية في شهر يونيو 2023، والتي يأتي تنفيذها في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

وأوضح اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، أن خطة التطوير تشمل زيادة مساحة مبني التفتيش الأمني لأجهزة "إكس راي" لاستيعاب جهازين بدلاً من جهاز واحد؛ لمضاعفة القدرة الاستيعابية، كما تتضمن خطة التطوير توفير خدمة تشغيل 4 سيارات جولف لخدمة العابرين بالإضافة إلى إنشاء مجموعة مبان جديدة هي: مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر لتقديم خدمة مميزة للقادمين وصالة انتظار وخدمة الجوازات وجمارك، وبنك، وحمامات، ومبني صالة السيارات في اتجاه السفر على مساحة 252 م2؛ لتسهيل حركة السيارات، ومبني للأسواق الحرة علي مساحة 60 م2، ومحلات ومكاتب سياحية في اتجاهي السفر والوصول، ومظلات بطول 200 م موزعة علي مختلف الأماكن التي يتردد عليها عابرو المنفذ.

الممر يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين



وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، إلى أن هذا الممر سيخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا للعريش، ويربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ما يُمثل أهمية إقتصادية كبيرة، كما أنه يُعد ممرا لوجستيا يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذى يربط شرق بورسعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا مشيرًا إلى أن هذا الممر اللوجستى العريش-طابا سيتم مده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربى، الذى سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة أن القيادة السياسية أولت المنافذ البرية اهتماما كبيرا ومنها منفذ طابا البري حيث يأتي تطوير المنفذ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن منفذ طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن ( شرم الشيخ – دهب – نويبع ) لافتا الى أنه سبق الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية تطويرا شاملا وتطوير موانئ قسطل وآرقين علي الحدود المصرية السودانية بشكل مستمر.

جدير بالذكر أن منفذ طابا البري قد شهد خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 1/7/2023 عبور ووصول عدد 636097 سائح ووصول ومغادرة 15450 سيارة خلال تلك الفترة.