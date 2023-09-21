مكارثي يمنع زيلينسكي من إلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي

منع رئيس مجلس النواب الأمريكي، "كيفن مكارثي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونجرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن "مكارثي قال إنه لم يكن هناك وقت كاف للخطاب نظرا للأسبوع المتوتر والشاق الذي شهده المشرعون".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن زيلينسكي يزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم المستمر من أهم حليف له، الولايات المتحدة، للتهديد.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

زيلينسكي يُغادر اجتماع مجلس الأمن قبل كلمة وزير الخارجية الروسي

غادر الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قبل أن يبدأ وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" خطابه، حسبما أفادت صُحف دولة، مساء الأربعاء.

وألقى زيلينسكي الكلمة الأولى في اجتماع مجلس الأمن، مما دفع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، للاعتراض وإعلان رفضه لمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلسة مجلس الأمن.

وقال نيبينزيا الأربعاء، إن إعطاء زيلينسكي الكلمة الأولى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن إجراءات الغرب تسببت في تعميق الأزمة الأوكرانية.

ويعد هذا الاجتماع الأول بين زيلينسكي ولافروف في مجلس الأمن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبدأ زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.