الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً بشأن الاستعداد لتنفيذ المبادرة الوطنية لإحياء القيم الايجابية

عقدت وزارة الشباب والرياضة إجتماعاً تنسيقياً، بشأن الاستعدادات النهائية لتنفيذ المبادرة الوطنية لإحياء القيم الايجابية وبناء الوعي بمحافظات الجمهورية، التي تحمل شعار « المواطن القدوة»، وتهدف إلي إستعادة منظومة القيم والأخلاق وتقديم النماذج المتميزة التى تعد قدوة فى مجالها، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية.

وشهد الاجتماع حضور كلًا من :" الأستاذة ايمان عبدالجابر ، وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام الادارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، الدكتور أحمد الشريف ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية .

وتستهدف المبادرة تأصيل الأخلاق والقيم وتعظيم دور القدوة في المنزل والمدرسة والجامعة والعمل وكل مناحي الحياة، وكذلك إستعادة مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، وذلك لما لها من انعكاس على الأداء فى مختلف المجالات، والتركيز علي دور المواطن القدوة.

وتهدف مبادرة "المواطن القدوة" إلي إبراز النماذج الوطنية المتميزة من مختلف فئات المجتمع، وتكريم هذه النماذج ماديًا ومعنويًا، وتدشين حملة توعوية عن المواطن القدوة، متسهدفة في مرحلتها الأولي كافة الشباب والنشء من مختلف الفئات العمرية، ويتم اختيار هذه الشخصيات من خلال فرق عمل تجُوب المحافظات بالتعاون مع الجهات الشريكة وفق عدد من المعايير والضوابط ويسبقها مجموعة من الندوات والمحاضرات حول ذلك.

كما ناقش الاجتماع سُبل إطلاق برنامج تليفزيوني يحمل إسم المبادرة التي تسلط الضوء على القدوة التي يحتذى بها النشء والشباب داخل المجتمع في شتى المجالات والتعرف على تجارب نجاحها في ضوء السعي نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد .

