بالدي : الحلم اصبح حقيقة واتمنى الاستمرار مع برشلونة حتى الاعتزال

أكد نجم برشلونة الشاب ان حلم حياته تحقق بالمشاركة مع الفريق الاول للبارسا هذا الموسم وان امنيته حاليا ان يكمل مسيرته مع برشلونة حتى الاعتزال .

وكان نادي برشلونة قد قام عصر الخميس بتقديم لاعبه الشاب أليخاندرو بالدي بعد تجديد تعاقده مع النادي الكاتالوني حتى عام ٢٠٢٦ بحضور الاعب ووكيله خورخي مينديز الى جانب رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي البرتغالي ديكو .

وقال أليخاندرو بالدي خلال المؤتمر الصحفي : بالقطع انه حلم كبير ان اكون احد عناصر الفريق الاول .اتواجد هنا منذ ١٣ عاما وكان دائما خلمي ان اكون لاعبا بالفريق الأزل والان صار الحلم حقيقة واسعى ان استمر بالنادي حتى نهاية مشواري في الملاعب .

وأضاف بالدي : أتقدم بالشكر لكل من ساعدني في مسيرتي حتى الان في مقدمتهم عائلتي و المدربين بالإضافة إلى إدارة النادي وعلى راسها خوان لابورتا .

واختتم تصريحاته : بعد خمس سنوات سأكون ٢٤ عاما ولدى الكثير من الفرص للمزيد من التطور ولدى طموحات كبيرة حتى اكون من العناصر الهامة بالفريق .

اما خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة فقد أكد انها خطوة رائعة ان يقوم النادي بالتجديد للاعبيه الشباب و ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التركيز على هؤلاء الاعبين اصحاب المواهب الرائعة مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله المدير الرياضي البرتغالي ديكو لتجديد التعاقد مع بالدي .

ووجه لابورتا الشكر ايضا للبرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال بالدي على عمله الكبير لإنجاز تجديد التعاقد وايضا العمل مع برشلونة في العديد من الملفات خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ان خورخي مينديز هو وكيل أعمال لاعبي برشلونة الجدد كانسيلو وايضا جواو فيليكس و انسو فاتي .