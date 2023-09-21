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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مي عمر برفقة عمرو سعد للمرّة الأولى في "الغربان"

مي عمر
مي عمر

تعاونت الفنانة مي عمر للمرة الأولى مع الفنان عمرو سعد في عمل فني، وذلك بعد تعاقدها على مشاركة عمرو في بطولة فيلم "الغربان"، والذي من المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها فيه قريبًا.

مي عمر 

أبطال فيلم "الغربان"

ويشارك في بطولة فيلم "الغربان" عددًا كبيرًا من النجوم، بينهم: محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج سيف عريبي، وتدور أحداثه في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا.

مي عمر 

آخر أعمال مي عمر

من ناحية أخرى، تنتظر مي عمر عرض أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، في يناير القادم بدور السينما، ويشارك في بطولته: محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، وهو من تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

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