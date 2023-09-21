ريال مدريد يرفض المجازفة بفينيسيوس جونيور في مواجهة الديربي

أكدت صحيفة الماركا الأسبانية ان نادي ريال مدريد يرفض المحازفة بمشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة الديربي امام اتلتيكو مدريد مساء الاحد المقبل ضمن مباريات الدوري الأسباني .

وقالت صحيفة الماركا انه على الرغم من عدم تأكيد كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على مشاركة او غياب فينيسيوس جونيور في مباراة اتلتيكو مدريد الا ان الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد يرفض تماما مشاركة فينيسيوس جونيور على الرغم من الرغبة الجامحة لدى الاعب للمشاركة والعودة بشكل سريع للملاعب .

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت ان إصابة فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد امام سلتا فيجو والتي ادت ال غيابه عن الملاعب وتأكيد إمكانية عودته للملاعب سيكون مع بداية شهر أكتوبر المقبل الا ان الاعب أكد انه يشعر بتحسن وإمكانية مشاركته في المباريات الا ان تلك الرغبة وجهت برفض تام من جانب الجهاز الطبي للنادي الملكي .

الجهاز الطبي أبلغ النادي ان مشاركة فينيسيوس جونيور في مواجهة اتلتيكو مدريد ربما تكون مجازفة بامكانية إصابة الاعب مجددا وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة وهو ما يعني تأثر ريال مدريد بغيابه على مدار الموسم وبالتالي فإن القرار النهائي هو عدم مشاركته بشكل نهائي .

يذكر ان ريال مدريد سيواجه اتلتيكو مدريد في مواجهة ديربي العاصمة الاسبانية مساء الاحد المقبل وهو يسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الأسباني ومواصلة اعتلاء القمة .