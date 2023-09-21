توضيح جوانب المتابعة داخل الفصول باجتماع قطاع برديس التعليمي بالبلينا

عقد قطاع برديس التعليمي التابع للإدارة التعليمية بمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج إجتماعا هاما لمديري المدارس الابتدائية بالقطاع، والبالغ عددهم ١٨ مديرا، لتوضيح جوانب المتابعة داخل الفصول وذلك تحت إشراف موفق عبداللطيف رئيس قسم التعليم الإبتدائي بالإدارة وفي ضوء توجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وتحت رعاية أسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية، وبحضور عبد الباسط عبدالله رئيس قطاع برديس التعليمي وعبد الستار أحمد عبداللطيف موجه أول الصفوف الأولي بالإدارة ورشا العقيد موجه الصفوف الأولى بالإدارة ورفاعي محمد المنسق الإعلامي للإدارة وعبد الراضي خيري مدير مدرسة السلام المشتركة ببني حميل .



في بداية الاجتماع قدم موفق عبداللطيف رئيس قسم التعليم الإبتدائي بالإدارة، تهنئة خاصة للحضور بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م ، وطالب بضرورة الاستعداد الجيد لإنطلاق الدراسة في ظل توجيهات أسامة المشنب مدير عام الإدارة ، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.



وأكد عبد الستار أحمد موجه أول الصفوف الأولي، بأن الهدف من هذا الاجتماع توضيح جوانب المتابعة داخل الفصول والصفوف الأولى من قبل مديري المدارس، كذلك تنفيذ مشروعات متعدد التخصصات (اكتشف) بمنتهى الجدية، مع ضرورة جلوس التلاميذ داخل الفصول في مجموعات .



وتناولت رشا العقيد موجه الصفوف الأولى، بالشرح الوافي كيفية تفعيل الأركان الخاصة باللغة العربية والرياضيات تحت شعار جهز فصلك لاستقبال ضيفك، وذلك حتي يتمكن معلم الفصل من تحقيق كافة الأهداف المرجوة .



واختتم الاجتماع بتقديم شكر خاص من قبل عبد الباسط عبد الله، رئيس قطاع برديس التعليمي، إلى موفق عبداللطيف، رئيس قسم التعليم الإبتدائي، وجميع المشاركين في الاجتماع من موجهين ومديري مدارس ببرديس، كما قدم الجميع خالص الشكر والتقدير لأسرة مدرسة منشأة برديس الابتدائية المشتركة بقيادة سيد عبد المنصف، لاستضافة الاجتماع وحسن تعاونهم مع كافة الحضور.