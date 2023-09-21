إنجاز رياضي غير مسبوق لشركة ميناء القاهرة الجوي في منافسات بطولة الجمهورية

لأول مرة في تاريخها استطاعت فرق شركة ميناء القاهرة الجوي من حصد ميداليتين فضيتين في منافسات بطولة الجمهورية (56) للشركات، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد، حيث حقق فريق الشطرنج المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية للعام الثانى على التوالى، بعد أداء مبهر في كل مبارياته بدون هزيمة، وكان فريق شركة الميناء هو الأقرب للفوز بالمركز الأول بعد تحقيقه التعادل فى عدد النقاط مع فريق الشرقية للدخان، وتم حسم التعادل لصالح الشرقية للدخان بتجميع نقاط الخصوم.

فريق الكرة الشاطئية

كما حقق فريق الكرة الشاطئية المركز الثانى حاصدا الميدالية الفضية بعد فوزه في كل مبارياته التمهيدية ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه أمام فريق شركة كهرباء جنوب.

وتقدم المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بخالص التهنئة لفريقى الكرة الشاطئية وفريق الشطرنج على هذا الإنجاز غير المسبوق، مشيدا بروح العزيمة والإصرار والمثابرة التي تحلت بها فرق شركة الميناء المشاركة في البطولة والتي تكللت بهذا الإنجاز الكبير متمنيا لهم المزيد من النجاح في المواسم القادمة.

كما تقدم بالتهنئة للسيد اللواء ملاح / محمد طه رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس لجنة النشاط الرياضي وللسيد / على أمين رئيس البعثة كما هنأ كل أفراد البعثة على هذا النجاح الكبير والمشرف مؤكدا على الاستمرار في تقديم كامل الدعم والتحفييز للانشطة الرياضية بالشركة لتحقيق المزيد من الإنجازات.