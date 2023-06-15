تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوي (صور)

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحق تجربة طوارئ تتضمن إخلاء الناقل الالى بسبب وجود حقيبة يصدر منها دخان كثيف، وقام بتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بالمشاركة والتنسيق مع قطاع الأمن والقطاع الهندسى وقطاع السلامة والصحة المهنية وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحى و كافة الجهات العاملة بالمطار.

سيناريو التجربة أثناء سير الناقل الآلي



قد تضمن سيناريو التجربة أنه أثناء سير الناقل الالى من مبنى الركاب رقم (1) الى مبنى الركاب رقم (3) ظهر دخان كثيف صادر من حقيبة داخل العربة رقم 1 بعد مغادرة محطة الايرمول و قبل وصوله الى محطة الجراج متعدد الطوابق وعلى الفور قامت غرفة التحكم بالناقل الالى بعمل بلاغ بالواقعة الى مركز العمليات الرئيسى وبناءا عليه تم تفعيل خطة اخلاء الناقل الالى وإبلاغ جميع الجهات المعنية واتباع مخطط سريان البلاغ. وعن طريق غرفة التحكم تم إيقاف الناقل الالى وفتح الأبواب لخروج الدخان مع التنبيه على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بطرق التحرك والاخلاء مع عمل بلاغ يفيد بموقع الناقل الالى بين محطتى الجراج متعدد الطوابق و الايرمول. تم إخلاء جميع الركاب واصطحابهم الى محطة الايرمول عبر ممشى الطوارئ حيث كان في إستقبالهم عناصر من الشرطة وأمن المحطة والحجر الصحى ورجال الإسعاف برفقة الأجهزة الأمنية.



تم التعامل مع الحقيبة بواسطة الدفاع المدنى ونقلها خارج الناقل الالى والتي أفادت فيما بعد ان الدخان الصادر من الحقيبة ناتج عن تلف بطارية لاب توب شخصى لأحد الركاب. وبعد تأمين الناقل الالى عاد التشغيل الطبيعى بعد التحقق من كافة إجراءات التشغيل الآمن بواسطة مهندسى الناقل الالى.



تأتى هذه التجربة فى إطار تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) بضرورة إجراء تجارب الطوارئ بشكل منتظم وذلك لقياس قدرة الاستعداد لدى الأفراد بالإضافة الى تنمية المهارات في مواجهة الأزمات والاحداث الطارئة.

جاء ذلك في إطار إهتمام وزارة الطيران المدني بالإرتقاء بالمستوي التدريبي في مختلف التخصصات ومن بينها مواجهة الأزمات من خلال إجراء تجارب طوارئ لقياس مستوي الأداء والقدرة علي مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.



تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى

تجربة طوارئ بشركة ميناء القاهرة الجوى



