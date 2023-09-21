تفقد، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مدينة سانت كاترين، للوقوف على أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي، بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع "التجلي الأعظم" لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة، والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.. مراحل تطوير مطار سانت كاترين الدولي.

تتضمن خطة تطوير مطار سانت كاترين الدولي مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى:

تهدف المرحلة الأولى إلى تحسين كفاءة المطار الحالي لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة مع التوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية. وتشمل هذه المرحلة ما يلي:

توسعة ورفع كفاءة المدرج الحالي ليصبح بطول 2600 متر وعرض 45 مترًا.

إنشاء طبانات بعرض 7.5 متر وطول 2215 مترًا.

زيادة قدرة تحمل الرصف الإسفلتي للممر.

توسعة ورفع كفاءة مبنى الركاب الحالي ليصبح سعة 650 راكب/ ساعة.

إنشاء منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب تسع 300 سيارة.

إعادة تخطيط منطقة الترمك الحالي ليسع 2 طائرة كود c.

المرحلة الثانية:

تهدف المرحلة الثانية إلى إنشاء مطار جديد يلبي متطلبات حركة الطيران المستقبلية للمدينة، وتشمل هذه المرحلة ما يلي:

إنشاء مبنى جديد بسعة 900 راكب/ ساعة.

إنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 450 سيارة و15 أتوبيسًا.

إنشاء ترمك جديد يسع 3 طائرات كود D.

إنشاء وتعديل سور المطار.

الأهمية الاستراتيجية لمطار سانت كاترين الدولي:

يقع مطار سانت كاترين الدولي على بعد 20 ميلًا بحريًا شمال شرق مدينة سانت كاترين بسيناء. ويعد المطار البوابة الجوية الرئيسية للمدينة، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية والتاريخية في مصر. وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين كفاءة المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يسهم في دعم السياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

الجدول الزمني للتطوير:

من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير في عام 2024، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية في عام 2026.

تكلفة المشروع:

مليار جنيه

مساحة المشروع:

465.914 فدان