بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي.. يلا شوت، يحل نادي الهلال ضيفًا على نادي ضمك في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي 2024.

تعادل الزعيم في آخر مبارياته مع نادي نافباخور في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، وسيسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على ضمك.

يدخل الهلال اللقاء وهو في صدارة ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد والأهلي أقرب المنافسين، وسيسعى لاستغلال مباراة الراقي الصعبة ضد نادي النصر هذا الأسبوع والابتعاد عن منافس واحد على الأقل.

ويدخل نادي الهلال المواجهة بحثا ًعن الفوز في تلك المباراة واستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ انطلاق الدوري وذلك من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم مع الاتحاد والنصر والأهلي.

ويتصدر نادي الهلال قائمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 برصيد 16 نقطة، ولعب الهلال 6 مباريات استطاع الفوز في 5 منها وتعادل في مباراة واحدة.

ويتصدر نادي الهلال قائمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 برصيد 16 نقطة، ولعب الهلال 6 مباريات استطاع الفوز في 5 منها وتعادل في مباراة واحدة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال وضمك عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بينما يأتي نادي ضمك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط، ولعب ضمك 6 مباريات تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

ما طرق حجز تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

منصة "hadir" هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لشراء تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024.

ما أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

أقل سعر لتذكرة مباراة الهلال وضمك يبلغ 30 ريالا سعوديًا، وتزداد الأسعار تباعًا اعتمادًا على الدرجة واقترابها من أرض الملعب.

ستكون أعلى قيمة للتذكرة هي 130 ريالا سعوديًا في فئة الدرجة الذهبية.

أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك

الدرجة الموحدة 1: 30 ريالا

الدرجة الموحدة 2: 80 ريالا

الدرجة الفضية: 100 ريال

الدرجة الذهبية: 130 ريالا

متى موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال وضمك مساء الخميس 21 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة بتوقيت دولة الإمارات.