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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فريق كايروكي يستعد لإحياء حفلا غنائيا بالسعودية..اليوم

كايروكي
كايروكي

يستعد فريق كايروكى، اليوم، لإحياء حفلا غنائيا جديدا في أزمث العلا بالسعودية.

كايروكي


أعلن الفنان تامر هاشم، أنه لن يتواجد في حفلة كايروكي القادمة نظرا لفترة تعافيه من عملية جراحية.

وكتب تامر هاشم عبر حسابه على إنستجرام: "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من الكعبلة، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

حفل كايروكى في العلمين

قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

 

وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.


وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.

وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الترويج له.

وكان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ، نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم"، وأكدوا أن مصر قبلة سياحية للعالم". 

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