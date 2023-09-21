رئيس الوزراء يلتقي حفيد الشيخ مسمح المشارك في جمع وثائق طابا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلامة مسمح، شيخ قبيلة الأحيوات بخليج العقبة، أحد أحفاد الشيخ مسمح، معربا عن تقدير الاهالي بطابا لجهود الدولة لتنمية سيناء.

وأعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بلقائه، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية بسيناء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طيار محمد راشد، مدير المطار، الذي تناول مكونات المبنى والمشروعات التي تم تنفيذها لتطوير خدماته خلال الفترة الماضية والحالية، كما قام بجولة للتعرف على عدد من قطاعات التطوير، وأن المبنى يبعد عن مدينة طابا بنحو 37 كم، وعن مدينة نويبع بنحو 100 كم، وتصل مساحته لحوالي 5.7 ألف فدان، حيث يضم صالة السفر بمساحة 1125 م2 وبها 450 مقعدا وكافتيريا وأسواق حرة، وصالة الإجراءات بمساحة 1320 م2 تضم 6 كاونترات لإتمام إجراءات السفر و 2 كاونتر للجوازات وسير الحقائب، وساحة انتظار سيارات بمظلة تسع 60 سيارة أو 15 اتوبيسا كبيرا أو 25 اتوبيسا صغيرا، كما تبلغ مساحة صالة الوصول الدولي والمحلي 1350 م2 وتضم 3 كاونترات جوازات، وسير حقائب، وأسواق حرة، كما توجد صالتي انتظار بإجمالي 400 مقعد.

واستعرض اللواء طيار محمد راشد جهود التحديث التي تمت لمنظومة الكاميرات والأنظمة الأمنية لتغطية مبنى الركاب من الداخل والخارج، وكذا موقف تطوير أجهزة الكشف عن الحقائب والتي تبلغ 6 أجهزة، إلى جانب 12 جهازاً للكشف عن المعادن، وجهازين للكشف عن المتفجرات، وجهاز للفحص الحيوي الشامل لوظائف الجسم للأغراض الوقائية.

كما استعرض موقف المنشآت الحيوية بالمطار ومكونات البنية التحتية به. وأوضح مدير المطار أن مطار طابا الدولي يشهد حركة متزايدة للركاب خلال الأعوام الأخيرة، حيث استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 654 طائرة، و85 راكباً. كما استعرض المشاريع التي تم تنفيذها بمطار طابا الدولي، موضحاً أنها شملت رفع كفاءة الممرات، وإنارة الطريق الرئيسي، وإحلال منظومة مكافحة الحريق، ورفع كفاءة منظومة شبكة الجهد المتوسط، وتركيب وتشغيل منظومة الكاميرات الأمنية.