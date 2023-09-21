انهيار دينا الشربيني بجنازة والدتها برفقة مجموعة من نجوم الفن

انهارت الفنانة دينا الشربيني في جنازة والدتها بمسجد المشير طنطاوى، حيث إنها ظهرت وهي تستند على المقربين منها، وسط مواساة زملاءها من مشاهير الفن، حيث حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانين: أحمد السعدنى، مجدى بدر ومحمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد علي حضور الجنازة .

جنازة والدة دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني كشفت عن رحيل والدتها من خلال حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد مرور 5 أشهر على رحيل والدها، حيث كتبت: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

جنازة والدة دينا الشربيني

آخر أعمال دينا الشربيني





ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.