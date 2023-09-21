الأهلي يهزم إجنايت الأمريكي في أولى مبارياته بكأس العالم للسلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة، بالنادي الأهلي على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82 - 76 في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

و انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الأمريكي بنتيجة 21/20 قبل أن يعود النادي الأهلي ويحسم الشوط لصالحه بنتيجة 45/43، في حين انتهت الفترة الثالثة بنتيجة 62 – 59، لصالح الأهلي، قبل ان تنتهي الفترة الرابعة و المباراة بنتيجة 82 - 76 .

الأهلي حامل لقب الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL

ويشارك الأهلي في هذه البطولة بصفته حامل لقب الدوري الأفريقي لكرة السلة “BAL” بجانب أندية فرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

ويصعد متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائية، فيما يلعب وصيف كلا المجموعتين على تحديد صاحب الميدالية البرونزية، ويتقابل أصحاب المركز الأخير من كل مجموعة لتحديد المركزين الخامس والسادس.

قائمة الأهلي

تضم قائمة الأهلي كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.