تماشيا مع قرار الفيدرالي البنوك المركزية الخليجية تبقي على أسعار الفائدة

قررت البنوك المركزية في الخليج، الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي، الذي ثبت معدلات الفائدة كما هو متوقع.

وعادة ما تساير البنوك المركزية قرارات الفيدرالي الأميركي، حيث تربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط سعر الدينار بسلة من العملات.

وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه أبقى سعر الفائدة الأساسي الذي يطبق على آلية الإيداع لليلة واحدة عند 5.40 بالمئة.

كما أعلن مصرف قطر المركزي، عن إبقاء الفائدة الحالية على الإيداع عند 5.75 بالمئة، والإقراض 6.25 بالمئة، وإعادة الشراء 6 بالمئة.

وفي نفس الاتجاه، أبقى البنك المركزي العماني على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6 بالمئة.

وقال المركزي العماني، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني.

وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لتبقى عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الأعلى في 22 عاما، لكنه ألمح إلى زيادة إضافية أخرى للفائدة قبل نهاية العام، وتوقع أن تبقى المعدلات مرتفعة لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة

أبقى بنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير، على غير المتوقع، عند مستوى 5.25 بالمئة، بالتزامن مع التراجع المفاجئ في التضخم خلال أغسطس الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها بنك إنجلترا أسعار الفائدة، منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، حيث رفعها منذ ذلك الحين 14 مرة لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو 15 عاما، وذلك ضمن جهوده لكبح التضخم.

وكانت توقعات أغلب المحللين أن يواصل بنك إنجلترا زيادة الفائدة في اجتماع اليوم بمقدار 25 نقطة أساس.

وأدى قرار بنك إنجلترا المفاجئ بثبيت الفائدة إلى انزلاق سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، وهو الأدنى في 18 شهرا، وذلك مقابل 6.8 بالمئة في يوليو، فيما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 7 بالمئة.

وذكر بنك إنجلترا، الأربعاء، أن خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير بينما أيد أربعة رفعها إلى 5.5 بالمئة. واختار الحاكم أندرو بيلي، الذي كان له الصوت المرجح، التصويت لصالح تثبيت الفائدة.