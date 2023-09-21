جامعة النيل الأهلية تستقبل سفير كوريا الجنوبية الجديد

استقبلت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى مصر، والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد.

هدف اللقاء إلى بحث سبل وأوجه التعاون بين جامعة النيل الأهلية وجمهورية كوريا الجنوبية في عدد من المجالات والمسارات التعليمية المختلفة، خاصة وأن دولة كوريا الجنوبية تحظى بشهرة واسعة في مجال التعليم، فهي تولي عناية قصوى للعملية التربوية باعتبارها مفتاح التقدم، وتهتم بإكساب الطلبة مهارات وقدرات أساسية، وثقافة حديثة متطورة تساهم في عملية التنمية، وخلق الإنسان الواعي المبدع والملتزم بأخلاقيات العمل وقيمتي الوقت والانضباط، وجامعة النيل الأهلية تحظى بالجدارة الريادية داخليا وخارجيا كونها واحدة من جامعات الجيل الرابع، ليس فقط في تقديمها لتعليم متميز وبحث علمي متقدم، لكن لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وهي من أهم مواصفات جامعات الجيل الرابع الذي لا يوجد منها في قارة إفريقيا سوى عدد قليل جدا، هذا بخلاف حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية في التصنيف العالمي المتعلق بجوائز التميز في ريادة الأعمال والمشاركة لعام 2023 وسط منافسة كبيرة من 400 جامعة على مستوى القارة لتصبح بعدها الجامعة الريادية الأولى على مستوى قارة أفريقيا في الابتكار وريادة الأعمال، كما أن الجامعة استطاعت تقديم ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي.

تنفيذ أبحاث مشتركة بين جامعة النيل وجامعات كوريا الجنوبية

ورحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الاهلية، بزيارة السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى مصر، والتي جاءت استجابة للدعوة التي وجهها له مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ومؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع ما بين الدولة المصرية ودولة كوريا الجنوبية في عدد من المجالات.

وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية إلى إمكانية التعاون والتبادل البحثي والطلابي وتنفيذ العديد من الأبحاث المشتركة ما بين جامعة النيل الأهلية وعدد من الجامعات المماثلة في دولة كوريا الجنوبية، خاصة وأن كل خريجي جامعة النيل الأهلية لهم دور عظيم في مجال تخصصاتهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا، كما أن الجامعة تقدم برامج تدريبية متميزة وتحتضن برامج ريادة الأعمال وتدعمها وتقوم على رعايتها بداية من مرحلة الفكرة حتى التنفيذ وقياس المخرجات.

في سياق متصل أشار الدكتور حسن علي، عميد كلية كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، أن اللقاء المشترك ما بين الجانبين تطرق إلى تعريف السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، بالنموذج التعليمى التطبيقي لجامعة النيل واهتمام الجامعة بريادة الأعمال و المجالات الأبداعية، وقام سفير كوريا الجنوبية خلال الزيارة بتفقد عدد من المعامل المركزية بالجامعة ومنها مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال وعدد من الحاضنات التكنولوجية والصناعية والهندسة الابداعية وبيت التصميم، ومركز F.A.C.T وهو أول مركز تدريب معتمد من FESTO في إفريقيا للتدريب والخدمات الصناعية في مصر، ومبادرة رواد النيل المدعومة والممولة من البنك المركزي المصري.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره من جانب سفارة كوريا الجنوبية را جيو يوك، المستشار الاقتصادي بالسفارة، ونورهان سمير، باحثة سياسية بالسفارة، ومن جانب جامعة النيل الأهلية الدكتور عصام رشدي، نائب رئيس الجامعة لشئون التطوير والمجتمع، والدكتور علاء ادريس، نائب رئيس الجامعة للتطوير الاستراتيجي والابتكار، والدكتورة يوهانسن عيد، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والمهندس أسامة زايد، أمين عام الجامعة، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور عمرو صفوت، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد المهدي، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، والدكتور محمد عابد، مدير برنامج إدارة الأعمال لطلبة البكالوريوس بكلية إدارة الأعمال، وعدد من أساتذة الجامعة ورؤساء المراكز البحثية، والدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل.

