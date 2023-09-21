الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان القاهرة السينمائي.. ظافر عابدين يشارك بفيلم "إلى ابني" في مسابقة آفاق

فيلم إلى ابني
فيلم إلى ابني

كشفت مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" للمخرج والفنان ظافر العابدين.

 

تفاصيل فيلم إلى ابني

ويعد "إلى ابني" الفيلم الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

 

فيلم غدوة

جدير بالذكر أن فيلم العابدين الأول "غدوة" عرض سابقا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 وفاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "الفيبريسي" آنذاك.

 

فيلم "غدوة" من بطولة ظافر العابدين، نجلاء بن عبدالله، البحرى الرحالى، غانم الزرلى، رباب السرايرى، أحمد برهومة.

 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF.

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