بعد زيارة مدبولي.. تفاصيل أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

بالتزامن مع الجولة التفقدية لأعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، والتي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتفقد خلالها مشروعات التطوير التي تتم بالمطار وعدد من قطاعات التطوير، يأتي ذلك وفقًا لما يتم تخططيه من الحكومة المصرية لمدينة سانت كاترين لتصبح مدينة عالمية تدعوا إلى السلام والمحبة تجرى أعمال التطوير ورفع كفأة مطار سانت كاترين الدولي وزيادة الطاقة الاستيعابية.

ويقع مطار سانت كاترين على بعد 20 ميل بحري شمال شرق مدينة سانت كاترين بسيناء ومساحة المطار 465.914 فدان، ويحتوى على مبنى ركاب سعة 80 راكب/ ساعة ويوجد به مدرج رئيسي بطول 2115 × 36 م، ولا توجد إنارة ليلية للمرات وللترمك الذي يتسع لثلاث طائرات صغيرة ومساحة الترمك 60 × 240 م، وتم بناء مطار سانت كاترين الدولي في عام 2005.

أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

شرح العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل

تتم أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية ويشمل التطوير بمطار سانت كاترين بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكبا في الساعة إلى 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف. م مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 مترا لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكنا للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فردا، و32 منشأ خدميا للمطار.

كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.

كما أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون اجمالي سعة المطار 11 طائرة، وانشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مُجهزاً لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وكافة المنشآت.