أسعار اللحوم صباح اليوم الخميس من المزرعة... كل يوم بـ سعر

أسعار اللحوم.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار اللحوم القائم خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس من أرض المزرعة، إذ تختلف الأسعار من مكان لآخر على حسب طبيعته الجغرافية، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي"وزن 300 كيلو" عند 112 جنيهًا للكيلو.

ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم القائم من أرض المزرعة، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وتباينت أسعار اللحوم اليوم ببعض أنواعها في الأسواق، إذ سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 130 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 133 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم الخميس من أرض المزرعة

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 109 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 110 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 112 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 110 جنيهات للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 130 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 133 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني بنحو 130 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 125جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 115 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد هولشتين نحو 128 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 119 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 120 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 122 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.