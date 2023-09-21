الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم ورش حرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك" بكفر الشيخ والإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - عدد من الورش الحرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك " بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

ونفذت محافظة كفر الشيخ، ورش تعليم الخرز"بمركز شباب كفر مجر " بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع ، تضمن شرح أساسيات فنون الخرز وأنواعها، وكيفية إستخدامه والتعريف بالأدوات والخامات والخطوات اللازمة للتشكيل بالخرز ، وفي نفس السياق إختتم مركز شباب المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ورشة لتعليم الكروشيه وخيوطه المستخدمة وتصميماته .

يأتي ذلك من خلال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشباب في الأعمال اليدوية والحرفية،  بهدف إعداد الشباب لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، خاصة أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

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