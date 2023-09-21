عصام عيد يستعد لطرح ألبومه الجديد بعنوان مالك بيا

يستعد الفنان عصام عيد لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، يذكر أنه صدر له العديد من الأغاني الناجحة، من بينها أغنية التي حققت نجاحاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّرت قائمة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت مليون مشاهدة في وقتٍ قياسي وهي اغنيه دراما من كلمات زين محمد

والحان محمد فايز وتوزيع محمد عصام عبدالسلام

ومن المقرر طرحها في الايام المقبله

كما صرح المطرب عصام العيد انه سوف يتم تصوير الاغنيه علي طريقة الفيديو كليب في دولة السعودية

وأضاف المطرب عصام عيد فى بيان له، أن اغنيته الاخيرة مالك بيا " حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب محققة أكثر من مليون مشاهدة.

وتابع أن هاشتاج الأغنية وصل الى مليون تغريدة على تيك توك، مشيرًا أنه سيطرح خلال أيام كليب جديد بعنوان "مالك بيا"، وستكون هذه المره مختلفة وجديدة وتقدم لأول مرة.

أكد المطرب عصام عيد، أنه يستعد لتصوير كليب جديد يحمل اسم "مالك بيا"، وسيطرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قريبًا حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب محققة أكثر من مليون مشاهدة.



ولكن ليست هذه الأغنية فقط التي حققت شعبية كبيرة عصام عيد ، فقد صدر له العديد من الأغاني الناجحة مثل "ضيعتني "و"بحبك" وغيرها، وتتميز هذه الأغاني بإيقاعاتها الراقصة وكلماتها العاطفية التي تتحدث عن الحب والفراق والصعوبات التي يمر بها الإنسان في حياته.

كما أن أغانيه تتميز بكونها تعبر عن العواطف الإنسانية الأساسية التي يمر بها الجميع في حياتهم.

جدير بالذكر أن المطرب عصام عيد ، طرح خلال شهر الماضي على طريقة الفيديو كليب على موقع اليوتيوب والفيس بوك، وتصدرت الأغنية مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب.