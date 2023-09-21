أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس من أرض المزرعة

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس حالة من الاستقرار، من أرض المزرعة، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 120 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بكل أنواعه خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 120 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.