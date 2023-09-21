أكثر الفئات المعرضة للإصابة بمرض ساركوبينيا.. أعراضه

ساركوبينيا هي الخسارة التدريجية المرتبطة بالعمر لكتلة العضلات وقوتها. العرض الرئيسي للحالة هو ضعف العضلات، وساركوبينيا هو نوع من ضمور العضلات الناجم في المقام الأول عن عملية الشيخوخة الطبيعية، ويعتقد العلماء أن عدم النشاط البدني وتناول نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسهم في المرض

يؤثر ساركوبينيا على جهازك العضلي الهيكلي وهو عامل رئيسي في زيادة الضعف والسقوط والكسور، ويمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى دخول المستشفى والعمليات الجراحية، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات بما في ذلك الوفاة.

يمكن أن تؤثر ساركوبينيا أيضا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)، في حالة تسمى السمنة sarcopenic، والأشخاص الذين يعانون من السمنة والساركوبينيا لديهم خطر أكبر للمضاعفات من السمنة أو ساركوبينيا وحدها.

من الذي يؤثر على ساركوبينيا؟

يؤثر ساركوبينيا بشكل أكثر شيوعا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، وتزداد المعدلات مع تقدم العمر، ويصيب المرض كلا الجنسين على قدم المساواة، والدراسات حول الأعراق المتأثرة غير متسقة، وتزداد معدلات الإصابة بالمرض لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

ما هي أعراض ساركوبينيا؟

الأعراض الأكثر شيوعا للساركوبينيا هي ضعف العضلات وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

فقدان القدرة على التحمل.

صعوبة أداء الأنشطة اليومية.

المشي ببطء.

مشكلة في تسلق السلالم.

ضعف التوازن والسقوط.

انخفاض في حجم العضلات.