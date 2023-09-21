«رؤية للتطوير» تشارك بعروض متميزة لمشاريعها

تشارك رؤية للتطوير العقارى فى معرض سيتى سكيب بعروض متميزة لمشروعاتها المختلفة تلال سول بالساحل الشمالى وستون هيلز بالقاهرة الجديدة، و«تلال شورز» بالعين السخنة والذى أطلقته مؤخراً بمبيعات مستهدفة تفوق خمسة مليارات جنيه مصرى.

ويعد «تلال شورز» جزءا من مشروع تلال السخنة الذى يتمتع بموقع متميز يجعله مختلف عن غيره من المشروعات الساحلية حيث يمتد بطول 6 كيلومترات على شاطئ البحر الأحمر حيث. يتكون «تلال شورز» من خمسة مراحل على مساحة 88 فدانا ويقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتميزة بتصميمات معمارية عصرية تلبى كافة احتياجات عملاء شركة رؤية، حيث تتميز جميع وحدات المشروع برؤية مباشرة للبحر نظراً لتصميم جميع الوحدات على مصاطب متدرجة، وهذا التصميم هو ما يميز مشاريع شركة رؤية. وقد اهتمت الشركة أيضا بتصميم الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة التى تندمج وتتكامل مع البحيرات الصناعية، من أجل أن يصبح المشروع فى صورة تليق بجميع الأذواق. كما يوفر مجموعة من الخدمات الأساسية والترفيهية للعيش فى منتجع متكامل يتمتع بالعديد من وسائل الرفاهية.

ويتكون «تلال شورز» من خمسة مراحل، ويشتمل على بحيرة تصل مساحتها الى حوالى 16800، وجدير بالذكر نجحت الشركة فى بيع الطرح الأول بالكامل خلال 8 ساعات، بإجمالى مبيعات تعاقدية بأكثر من مليار جنيه وهو ما يعكس مدى ثقة العملاء فى مشاريع الشركة.

وفى هذا الخصوص عبر المهندس محمد عادل الرئيس التنفيذى لشركة رؤية للتطوير العقارى عن سعادته البالغة بإطلاق المرحلة الأولى من «تلال شورز» فى تلال السخنة والإقبال الشديد من العملاء على المشروع. مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية وهو نتاج جهود مخلصة ومتواصلة من إدارات الشركة المختلفة. كما أعرب عن امتنانه للعملاء والشركاء الذين ساهموا بفاعلية فى تحقيق هذا النجاح.

وأضاف قائلاً: إنه تم اعتماد مفهوم جديد مبتكر لتعزيز قيمة المشروع، وذلك باستغلال طبيعة الأرض المقام عليها المشروع والتى تتيح البناء بشكل يميز جميع وحدات المشروع بإطلالة ساحلية كاملة على البحر الأحمر وهى ميزة نادرة فى المنتجعات الشاطئية. وكل هذه المميزات السابق المشار إليها تقدم قيمة مضافة بالسوق العقارى مما يضمن لعملائنا أفضل استثمار. وتعد شركة رؤية للتطوير العقارى واحدة من الشركات التى تبحث دائما عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو مبتكر لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العملاء.

وأشار إلى أنه خلال عام 2023، ارتفعت وتيرة التسليمات بمختلف مشاريع الشركة حيث تم تسليم المرحلة الأخيرة فى تلال سيدى عبد الرحمن والتى تتكون من حوالى 100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تسليم 50 وحدة فى تلال السخنة و40 وحدة فى ستون بارك و145 وحدة فى «ستون ريزيدنس» بالقاهرة الجديدة. وتتمتع هذه الوحدات بجميع المرافق الخدمية والترفيهية التى تلبى جميع احتياجات العملاء المعيشية، مؤكدا أن إدارة الشركة تدرس باستمرار احتياجات الفئات المستهدفة وتملك خطط مرنة ومبتكرة لمواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء.

وأضاف أن الشركة سوف تشارك فى معرض سيتى سكيب بمشروعات أخرى كمشروع تلال سول واحدة من أهم مشروعات شركة رؤية فى الساحل الشمالي، والذى اختارت الشركة موقعه بعناية فائقة، فيقع فى الكيلو 143 على خليج سيدى عبدالرحمن، ويمتد المشروع على مساحة 339 فدانا، حيث تم البناء على 11% من المساحة والباقى للمساحات الخضراء. وأيضا سيتم المشاركة بمشروع هيلز بمشروع ستون بارك والذى يقع فى قلب القاهرة الجديدة على مساحة 230 فدانا ويتميز المشروع بوجود مناطق خضراء وأماكن رياضية متنوعة مثل ملاعب التنس وحمامات السباحة، وناد صحى، إلى جانب مراكز تجارية ومطاعم.