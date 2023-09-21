أسعار الدواجن اليوم الخميس في المزرعة.. سعر الفراخ البيضاء

أسعار الفراخ.. حالة من الاستقرار شهدته أسعار الدواجن خلال تعاملات، اليوم الخميس، من أرض المزرعة والاسواق المحلية المصرية، إذ سجلت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا لتباع بنحو 111 جنيهًا للكيلو في المحال.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 68 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق أسعار الدواجن من أرض المزرعة خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس

الدواجن

أسعار الدواجن الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 92 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 36.5 جنيه عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 29 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 43 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 33.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.