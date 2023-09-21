«أربن لينز» للتطوير تطرح الجزء التجارى بمشروع «Yellow»

تعتزم شركة «أربن لينز» للتطوير العقارى المشاركة فى فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، والذى ينطلق خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى، حيث تخطط الشركة لطرح وحدات متنوعة بعروض مميزة خلال فترة المعرض، كما تطرح الشركة وحدات فى أجزاء جديدة بمشروعاتها لأول مرة.

قال المهندس فادى إميل عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة «أربن لينز» للتطوير العقارى، إن التواجد فى أحد الملتقيات العقارية الهامة مثل سيتى سكيب مصر يأتى ضمن خطة الشركة للمشاركة فى المعارض القوية والتى تحقق من خلالها نتائج بيعية قوية، كما يتميز المعرض بأنه يحقق التواصل المباشر بين الشركة وعملائها، مما يتيح التعرف على احتياجات العملاء ومتطلباتهم فى المشروعات التى يرغبون فى الشراء بها.

وأضاف أن الشركة تطرح محفظة مشروعات متنوعة تلبى احتياجات قطاع كبير من العملاء الزائرين للمعرض، وتقدم الشركة عروضًا حصرية ومميزة للعملاء خلال فترة المعرض، وهو ما يعتبر فرصة حصرية للعملاء الباحثين عن عروض لا تتكرر، لافتا إلى أن الشركة تطرح لأول مرة الجزء التجارى بمشروع «Yellow» خلال فعاليات المعرض.

وأوضح أن Yellow عبارة عن كومباوند سكنى طبى فندقى تجارى إدارى، ويقع فى أميز موقع بالتجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة، ويقع المشروع على بعد دقائق من كافة المناطق الحيوية، كالمطار ومدينة الرحاب والجامعة الأمريكية ومدينتى، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يتم تنفيذه وفقا لمعايير البناء الأخضر والاستدامة.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن كومباوند سكنى متكامل ويضم جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا وجزءًا ترفيهيًا، ويقع على مساحة 24 فدانًا، بواجهة تتجاوز الـ700 متر مربع، ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى جزء تجارى تبدأ الشركة فى طرحه لأول مرة خلال فعاليات المعرض.

ولفت إلى أنه سيتم المشاركة فى المعرض بمشروع الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو Levels Business tower، والذى يعتبر من أكثر المشروعات تميزا فى منطقة الداون تاون، وهو عبارة عن برج بارتفاع 35 دورًا فى الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال ضخمة فى تنفيذ أكثر من 20 برجا و100 مشروع فى السوق الكويتى.

وتابع أن الشركة تمتلك خبرة قوية وملاءة مالية ضخمة تعزز قيامتها بتنفيذ المشروع قبل طرحه للعملاء، وهو ما يعزز ثقة العملاء فى الشركة، ويقوى مصداقية الشركة بالسوق العقارى.