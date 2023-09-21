«لاسيرينا جروب» تعرض 15 مشروعاً بعروض متنوعة

أعلنت «لاسيرينا جروب» مشاركتها بأكثر من 15 مشروعا عقاريا متنوعا خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، حيث تقدم الشركة عروضا متنوعة على مشروعاتها خلال المعرض الذى يمتد خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى.

صرح محمود عمر، عضو مجلس إدارة «لاسيرينا جروب»، بأن «سيتى سكيب» مصر هو المعرض العقارى الأكبر الذى ينطلق فى مصر سنويًا ويضم عددا كبيرا من المشروعات الضخمة والعروض الحصرية، لذا فإن الشركة تحرص على التواجد فى هذا الحدث العقارى الهام، وطرح عدد من الوحدات المميزة بنظم سداد متنوعة.

وأضاف أنه رغم التحديات السوقية خلال الفترة الأخيرة وارتفاع تكلفة التنفيذ، إلا أن الشركة وجهت كل تركيزها على التنفيذ ورفع معدلاته فى مشروعاتها المختلفة والتسليم فى المواعيد المقررة، حيث قامت الشركة بتسليم أكثر من 800 وحدة خلال النصف الأول من العام الجارى فى مشروعاتها المختلفة، مع الالتزام فى تنفيذ الخطط الاستثمارية للمجموعة.

وأوضح أن «لاسيرينا جروب» هى مجموعة من الشركات الرائدة فى الاستثمار السياحى والعقارى بخبرة تمتد لأكثر من 17 عاما، ونجحت خلال تلك الفترة من تدشين أكثر من 15 مشروعا قويا استحوذ على إقبال العملاء، وتشارك الشركة فى المعرض بعروض وخصومات حصرية تصل إلى 40% خلال فترة المعرض.

وأوضح أن الشركة تشارك بأكثر من 15 مشروعا فى معرض «سيتى سكيب مصر» من بينها لاسيرينا بالم بيتش فى العين السخنة، وهو مشروع يقع على مساحة 50 فدانا، و80% من هذه المساحة مخصصة للمساحات الخضراء وحمامات السباحة، وهو يعتبر أفضل مشروع فى العين السخنة لموقعه المتميز حيث يمتلك المشروع أفضل شاطئ فى العين السخنة كما يتميز المشروع بتصميمه المعاصر والمساحات الخضراء الواسعة.

كما تشارك بمشروع «كيب باى السخنة»، الذى يقع على بُعد 14 كيلومترًا فقط من بوابات العين السخنة على مساحة 60 فدانًا ويحتوى على شاليهات بمساحات متنوعة تبدأ من 60 مترا وتصل إلى 120 مترا كما يضم كافة الخدمات المختلفة لتلبية احتياجات العملاء.

وتطرح الشركة قرية «ماجيستى باي-الجلالة»، وهى أحد أبرز المشروعات التى تميزت بها شركة لاسيرينا جروب فى الآونة الأخيرة فى مدينة الجلالة، فالمشروع فرصة للحصول على عدد من الامتيازات العقارية مثل الموقع الاستراتيجى القريب من منتج الجلالة العالمى، ويتم طرح الوحدات بالمشروع بالتقسيط على عدة سنوات تصل إلى 6 سنوات.

وأشار إلى أن قائمة المشروعات التى تستعرضها الشركة خلال المعرض تضم «لافينتو عيون موسى» وهو من أروع المنتجعات فى مدينة رأس سدر التى تقع بجوار مشروع لاسيرينا عيون موسى ومشروع لاسيرينا باى، ويمكن للعميل تملك شاليه فاخر فى أروع منتجعات رأس سدر الخلابة بأفضل سعر وخدمات وأنظمة سداد.

كما تعرض الشركة مشروع «كنان كابيتال»، والذى يعد من أهم المشروعات التى طوّرتها «لاسيرينا جروب» ويضم وحدات إدارية وتجارية وطبية.