عروض غير مسبوقة من «IGI Developments» لعملائها بمعرض سيتى سكيب مصر 2023

وحدات جاهزة للاستلام الفورى وتحت الإنشاء توفرها «IGI Developments» خلالالمعرض

الأسعار تبدأ من 1.7 مليون جنيهوالتقسيط حتى 8 سنوات

خطة للمشاركة بمعارض خارج مصر تشمل Nile Expo المقام فى جدة والرياض خلال نوفمبر المقبل ودراسة المشاركة فى سيتى سكيب قطر

تشارك «IGI Developments» الشركة الرائدة فى مجال تطوير العقارات فائقة الجودة بمعرض سيتى سكيب مصر 2023 بنسخته الثانية عشرة بمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والخدمية بمختلف مشروعاتها المتميزة ومنها مشروع «أشجار سيتى» بمنطقة السادس من أكتوبر، وتقدم الشركة العديد من العروض والتسهيلات للعملاء خلال معرض سيتى سكيب وذلك على مدار أيامه فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشركة «IGI Developments» من أوائل الشركات التى ساهمت فى نشر مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة فى السوق المصرية فى منتصف تسعينيات القرن الماضى وكان لها دور كبير بفضل مشروعاتها المميزة فى تنمية المدن الجديدة وجذب الكتل السكانية إليها مثل «جاردينيا بارك» فى عام 1994 وكذلك «حى الأشجار» فى عام 1997 والذى يعد أشهر مشروعات مدينة السادس من أكتوبر يليها «جاردينيا بارك»II، «جاردينيا سبرينجز»، «أشجار هايتس» و«أشجار سيتى».

واعتمادا على خبراتها الطويلة، حرصت «IGI Developments» على وجود علاقة مستمرة مع عملائها وذلك من خلال التواصل معهم بشكل مباشر وغير مباشر والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، من هنا جاء حرص الشركة على المشاركة بالفعاليات والنشاطات التى تتيح لها الفرصة لذلك ومن بينها المعارض العقارية الكبرى التى تقام داخل مصر وخارجها، وخاصة معرض «سيتى سكيب مصر» المعرض العقارى الأهم والأكبر والذى يجذب كبريات الشركات العقارية للمشاركة به ويضم فى نسخته لهذا العام أكثر من 70 شركة عارضة.

فى ذلك السياق، عبر المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة «IGI Developments» عن حماسه للمشاركة بمعرض سيتى سكيب مصر وقال: «مشاركتنا فى سيتى سكيب مصر ليست الأولى، حيث تواجدت «IGI Developments» بالمعرض العام الماضى وتمكنا بالفعل من تحقيق مبيعات لافتة، من خلال مجموعة من العروض المتميزة والأسعار التنافسية التى أشاد بها الكثير من العملاء، وهذا العام كنا حريصين تمامًا على المشاركة بسيتى سكيب مصر كجزء من خطة تسويقية طرحتها الشركة خلال العام الجارى 2023 للترويج لمنتجاتها العقارية داخل وخارج مصر، فنحن بصدد المشاركة فى معرض Nile Expo المقام بكل من جدة والرياض خلال شهر نوفمبر المقبل حيث أن 15% من عملاء «IGI Developments» غير مصريين وكذلك يتم دراسة المشاركة بمعارض خارجية أخرى مثل سيتى سكيب قطر وغيرها من معارض بسوق دولة الإمارات».

وأضاف المهندس شريف مصطفى: «الوحدات التى سنقوم بطرحها خلال سيتى سكيب مصر تتنوع بين ما هو تحت الإنشاء وما هو جاهز للاستلام فنحن نهتم جدًا بعدم طرح أى وحدات للبيع أو التسويق لم يتم البدء فى التنفيذ الفعلى لها أو لم يتم التعاقد على تنفيذها مع شركات المقاولات التى نتعامل معها والتى يتم اختيارها بعناية فائقة وذلك لضمان وضع التسعير المناسب الذى يضمن كافة حقوق العملاء التعاقدية ويُمَكِّن الشركة من الوفاء بالتزامها وتفادى أى معوقات قد تضر بعلاقة الشركة بعملائها فضلًا عن تقديم منتجات عقارية بجودة عالية تتوافر بها كل مقومات الاستثمار الناجح لهم».

أما عن أسعار الوحدات فهى تبدأ من 1.7 مليون جنيه مصرى بتقسيط على 8 سنوات وهى أسعار تعتبر منافسة جدا.

وتابع «نواصل تحقيق مبيعات جيدة ونجحنا بالفعل منذ بداية العام وحتى الآن فى تحقيق مبيعات وصلت إلى أكثر من 700 عملية بيعية، هذا ومن المتوقع ألا تقل مبيعات الشركة بنهاية هذا العام عن 1,000 عملية بيعية، ونشير فى ذلك الصدد أن 25% من مبيعات «IGI Developments» بناء على ترشيحات عملاء سابقين بما يعكس جودة مشروعات الشركة والحرص على خدمات ما بعد البيع، وبالتزامن مع ذلك نستهدف الوصول إلى تسليم 1,000 وحدة أخرى بنهاية العام، فنحن نسعى إلى تسخير كافة طاقتنا من أجل إرضاء عملائنا وكسب ثقتهم الدائمة».

وتتسم مشروعات «IGI Developments» بالتميز من حيث الموقع والمنتج المقدم فـ«أشجار سيتى» موقعه استراتيجى بالقرب من طريق الواحات والطريق الدائرى وطريق الفيوم وطريق دهشور، ويمتد على مساحة 148 فدانًا، وتم إبرام تعاقدا جديدا مع شركة «Solid» بقيمة نصف مليار جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة به.

و«أشجار هايتس» يشمل مساحات متنوعة للفيلات، ومؤخرًا طرحت الشركة بمشروع «أشجار هايتس» شقق باسم Skyla، بوحدات تشمل غرفة واحدة وحتى 4 غرف نوم وتبدأ مساحتها من 65 وحتى 205 أمتار، وتقوم شركة «GDG» بأعمال تصميم البنية التحتية به وشركة Profilers تقوم بأعمال التصميمات المعمارية الخاصة بمشروع أشجار هايتس.

«IGI Developments» تتوسع فى مشروعاتها وتطلق أول مشروعاتها التجارية والإدارية City Central

وتستعد شركة «IGI Developments» لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية بجانب مشروعاتها السكنية، وقال المهندس شريف مصطفى أنه يتصدر تلك المشروعات مشروع City Central بمشروع أشجار سيتى وتم تلقى عدد كبير من استمارات إبداء الرغبة خاصة بالعيادات به والتى ستساهم بتقديم خدمات طبية لأكثر من 4000 أسرة بنهاية المشروع.

وأضاف أن الشركة لديها حافظة أراضٍ للمشروعات غير السكنية بنحو 350 ألف متر مربع، فبالإضافة إلى City Central، بدأت «IGI Developments» فى إعداد التصميمات الخاصة بمشروع تجارى وإدارى على مساحة 11 ألف متر بمشروع «جاردينيا بارك II» على وصلة دهشور مباشرة والتى تعد من أكثر المواقع تميزاً بمدينة السادس من أكتوبر وتم التعاقد مع كبرى شركات الاستشارات التسويقية والهندسية لتنفيذه ومنها شركة «The Board Consulting» لوضع الاستراتيجية الخاصة به وكذلك وشركة MOD للتصميمات الهندسية للمشروع.

وأما عن التوسعات فى المشروعات السكنية، فضمن خطة «IGI Developments» مشروع على مساحة 540 فداناً بمدينة سفنكس الجديدة.

وأفاد المهندس شريف مصطفى أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات المختصة وذلك لتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل والموافقة تخص المرحلة الأولى حتى الآن ويتم إعداد التصور الخاص بالمشروع والذى ستحرص الشركة على مراعاة طرازه الخاص الذى يعتمد على المساحات الخضراء والطبيعة فالمشروع يضم أكثر من 60 ألف شجرة زيتون وعنب مزروعة منذ 25 عاماً وستقوم الشركة بالحفاظ على تلك الأشجار واستخدامها كجزء من الـlandscape بالمشروع فى إطار حرصها على الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن الشركة ستضيف العديد من التقنيات المستدامة بالمشروع من بينها إنشاء محطات معالجة مياه وإنتاج طاقة شمسية واستخدام مواد البناء المستدامة وستراعى تصميمات الوحدات إتاحة التمتع بالاضاءة الطبيعية لأطول فترة ممكنة مع استخدام آليات لتقليل الحرارة بما يضمن بيئة صحية ومستدامة.

كما تم إنشاء شركة مستقلة ومنشقة من شركة «IGI Developments» باسم «IGI Sports Management» لتطوير وبناء الأندية من ضمن خطتها للتوسع.

وستقوم الشركة الجديدة بإدارة الأندية التى تقع بمشروعات الشركة حاليا، وعلى أن يتم توسيع نطاق أعمالها ببناء وإدارة نوادٍ أخرى. أما النوادى التى تديرها وتطورها حاليا فهما نادى حى الأشجار ليشمل مناطق خدمية مثل نادٍ اجتماعى ومنافذ تجارية وغيرها لخدمة مرتادى النادى، ونادى أشجار سيتى.

كما تم التعاقد مع شركة «Scope» لتطوير نادى حى الأشجار وكذلك للعمل على تصميم نادى أشجار سيتى بشكل يضمن الاستمتاع الأمثل للخدمات المقدمة به.

تحقق شركة «IGI Developments» أعلى العوائد الاستثمارية على مشروعاتها نتيجة لتاريخ مؤسسيها الذى يتخطى الـ80 عاماً من النجاح والتنمية والمصداقية.

تمتلك شركة «IGI Developments» تاريخا قويا حيث تعد امتدادا لخبرات «الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية «IGI وعائلة شتا» التى يعود تاريخ عملها إلى عام 1942، وقامت بتنفيذ مشروعات متنوعة فى قطاعات مختلفة مثل النسيج والأغذية والصناعة والإسكان والبترول والإنشاءات.