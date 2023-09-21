العقدة مستمرة.. الزمالك يتفوق على بيراميدز في تاريخ المواجهات بالدوري المصري

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في لقاء يقام مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز تحت المسمي الجديد “دوري النيل”.

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تفصلنا ساعات قليله عن انطلاق موعد مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في افتتاحية الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء بيراميدز باحثا على أول ثلاث نقاط والفوز على بيراميدز من أجل مصالحة جماهير القلعة البيضاء حيث خسر الفريق في أخر لقاء أمام أرتا سولار في دور ال٣٢ في بطولة الكونفدرالية.

بينما بيراميدز يدخل في لقاء الزمالك يمتلك كتيبة نجوم على أعلي مستوي باحثا هو أيضا على ثلاث نقاط من أجل الانتفاضه في الدور ي بجانب المنافسة على لقب الدوري المصري للموسم الجديد حيث يبحث بيراميدز على تحقيق أول لقب له في تاريخة منذ الانشاء.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

لعب الفريقان مع بعضهم حتي الآن في بطولة الدوري المصري 16 لقاء حقق الزمالك الفوز على بيراميدز عشر مباريات، بجانب حقق بيراميدز الفوز على الزمالك بمباراتين وحقق الفريقان الزمالك وبيراميدز ٤ مباريات.

تمكن الزمالك تسجيل الأهداف في ٢٥وهدفا فيما استقبالت شباك الزمالك ١١هدفا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

تبدأ أحداث المباراة التى تجمع بين الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس الموافق ٢١ من شهر سبتمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة بجانب ٧ مساء بتوقيبت المملكة العربية السعودية و٨ مساء بتوقيت الإمارات.