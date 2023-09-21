تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز اليوم في الدوري المصري

استقر المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تشكيل الزمالك، الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد بيراميدز، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق الزمالك مباراة، اليوم، تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاث، وذلك من أجل اكتساب اللاعبين الثقة في مستهل مشوار البطولة.

ويعاني الزمالك من عدم اكتمال صفوف الفريق بشكل جيد بسبب عدم قدرته على عقد صفقات جديدة هذا الصيف بعد حرمانه من القيد بقرار من الفيفا، بالإضافة لرحيل عدد من النجوم خلال الميركاتو.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل عماد «دونجا» - عمر جابر - مصطفى شلبي – شيكابالا - إبراهيما نداي

الهجوم: ناصر منسي

على الجانب الآخر يخوض فريق بيراميدز المباراة، تحت قيادة المدير الفني جايمي باتشيكو، متسلحًا بكامل نجومه، من أجل اقتناص النقاط الثلاث، واستغلال الحالة السيئة التي يعيشها الزمالك بعد الهزيمة من أرتا سولار في الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة والمعلق:

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي، على أن تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز عبر قناة ON Time Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.