«كابيتال هيلز» تستهدف مبيعات بـ800 مليون جنيه

أعلنت شركة «كابيتال هيلز» للتطوير العقارى مشاركتها فى معرض «سيتى سكيب» مصر، والمقرر إقامته فى الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحزمة من المشروعات المميزة.

وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «كابيتال هيلز» للتطوير العقارى، إن شركته حرصت على المشاركة فى فعاليات المعرض العقارى الأهم بمجموعة من المشروعات المتنوعة وبعروض خاصة للعملاء.

وأضاف أن شركته قررت المشاركة بأربعة مشروعات فى شرق وغرب القاهرة خلال معرض «سيتى سكيب»، وهي: Capital Towers, CapitalGreen - New Zayed, East PointOne, Park Point.

وأوضح أن مشروع Capital Towers، عبارة عن ٥ أبراج بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء «بيزنس هب» على محور جمال عبدالناصر بتكلفة استثمارية ٥ مليارات جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من الإنشاءات خلال عامين.

وتطرح «كابيتال هيلز» المرحلة الثالثة من الأبراج خلال فعاليات المعرض، حيث يضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات متنوعة، بأنظمة بيع وسداد مرنة، لافتًا إلى أن مجمع الأبراج سيصبح صرحًا عملاقًا فى مدينة السادس من أكتوبر، إذ يوفر بيئة استثمارية لأصحاب الأعمال ضمن مجمع متكامل الخدمات.

ومن جانبه قال أحمد صلاح، مدير عام شركة «كابيتال هيلز» للتطوير العقارى، إن الشركة تمتلك محفظة مشروعات كبيرة ومتنوعة بقيمة استثمارية تتخطى ٣٠ مليار جنيه فى مناطق متنوعة شرق وغرب القاهرة، لافتًا إلى أن الشركة تطور عددًا من المشروعات الكبرى فى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، كما تدرس طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.