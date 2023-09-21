«المطورين المصريين» تنفذ خطة توسعية.. وتتحضر لمشروعها الثانى فى «الشروق»

تعتزم شركة المطورين المصريين العقارية إطلاق مشروعها الثالث على مستوى الجمهورية والثانى بمدينة الشروق، والذى سيكون مشروعا تجاريا إداريا طبيا تم اختيار موقعه بعناية شديدة ليحقق أعلى عائد استثمارى للشركة وللعملاء.

قال المهندس عبدالرحمن أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة المطورين المصريين العقارية، إن هذا المشروع سيكون الثانى للشركة فى مدينة الشروق، وهو ما يعكس الجاذبية الاستثمارية للمدينة، وكذلك خطة الشركة للتوسع وتلبية الطلب القوى على المشروعات بمختلف أنشطتها فى المدينة، لافتا إلى المزايا الاستثمارية لمدينة الشروق.

وأشار إلى أن المشروع الأول -چايا إيست- متعدد الاستخدامات ويطل على محور حيوى، وحققت الشركة به معدلات إنجاز مرضية جداً حيث تتقدم أعمال الإنشاءات بوتيرة متسارعة فقد تم الانتهاء بالفعل من أعمال الحفر والتسوية حتى منسوب التأسيس لكامل المشروع وتم الانتهاء من أعمال حفر وتشكيل خزانات الحريق علما بأننا قد انتهينا فى الأسابيع الماضية من أعمال صب غرف التفتيش الخاصة بغرف الطلمبات وجارٍ العمل على أساسات خزانات الحريق.

وأوضح أن الشركة تعتزم الاستمرار فى العمل وفق جدول زمنى محكم لضمان اكتمال المشروع فى الموعد المحدد، وخاصة فى ضوء تميز المنتج المعروض ووجود إقبال قوى على شرائه، فالمشروع هو الأول فى مدينة الشروق الذى لديه رخصة ترفيهية، وهو ما سيتيح إدخال أدوات ترفيه مثل «سينما – جيم - سبا» بالمدينة.

وأضاف أن مدينة الشروق تتميز خلال الفترة الحالية بالتزايد المستمر فى التعداد السكانى، ووجود طلب على المشروعات متعددة الاستخدامات لتوفير أنشطة خدمية متنوعة لسكان المدينة، بالإضافة إلى وجود أراض فى مواقع مميزة بها تصلح لتنفيذ مشروعات متعددة عليها، وكذلك قرب المدينة من العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها مزايا تعزز تنفيذ مشروع ثانٍ للشركة هناك.