«الرياض كاسيل» تقدم عروضاً حصرية لوحدات مشروع «فالورى الثورة»

كشفت شركة «الرياض كاسيل» للتطوير العقارى عن المشروعات التى تخطط للمشاركة بها خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، والذى ينطلق خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى.

قال المهندس وسيم طه، مدير عام شركة «الرياض كاسيل» للتطوير العقارى، إنه سيتم المشاركة بمشروع «فالورى الثورة» وهو مشروع سكنى إدارى فندقى تجارى يقع على شارع الثورة مباشرة وعلى 3 محاور رئيسية بالقاهرة، وهى تقاطع شارع الثورة مع طريق السويس الرئيسى، والذى يعتبر أهم محور رئيسى مؤدى إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

وأضاف أن المشروع يقع على تقاطع شارع حسين كمال المؤدى إلى مصر الجديدة وصلاح سالم، وبواجهة 450 مترًا مربعًا، وبالقرب من «سيتى سنتر» ألماظة و«سيتى ستارز»، وعلى بعد 3 دقائق من مدينة نصر ومطار القاهرة وفى أرقى مواقع مصر الجديدة ويقع المشروع على مساحة 29 ألف متر.

وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات معرض «سيتى سكيب» طرح مرحلة جديدة من المبانى بمساحات صغيرة وبعروض على السعر والأقساط، فالمشروع يضم محلات ومكاتب إدارية وشققًا فندقية، وجزءا سكنيا بمساحات تتراوح بين 174 و188 مترا، وبأسعار تبدأ من 43 وحتى 74 ألف جنيه، وبمساحات تبدأ من 96 مترا وحتى 393 مترا للجزء الإدارى، وبأسعار تبدأ من 61 حتى 87 ألف جنيه للمتر.

وتابع أن الجزء التجارى بالمشروع يضم مساحات تتراوح بين 98 و303 مترات، وبأسعار تبدأ من 117 ألف جنيه وحتى 148 ألف جنيه، كما تقدم الشركة أنظمة سداد خلال معرض «سيتى سكيب» ستلقى إقبال العملاء، والتى تضم التعاقد بأول قسط والباقى على 4 سنوات، أو دفع 7% مقدم والباقى أقساط على 5 سنوات، أو 17% مقدم والباقى أقساط على 6 سنوات، و27% مقدم والباقى أقساط على 7 سنوات.